Американские морпехи открыли огонь по протестующим у консульства США в Карачи

Американские морпехи открыли огонь по демонстрантам у консульства США в Карачи, после того, как протестующие подожгли КПП.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В результате восемь протестующих были убиты.

Ранее мы сообщали, что протестующие напали на посольство США в Карачи.