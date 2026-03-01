https://news.day.az/world/1819162.html Американские морпехи открыли огонь по протестующим у консульства США в Карачи - ВИДЕО Американские морпехи открыли огонь по демонстрантам у консульства США в Карачи, после того, как протестующие подожгли КПП. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В результате восемь протестующих были убиты. Ранее мы сообщали, что протестующие напали на посольство США в Карачи, Пакистан. .
