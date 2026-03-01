https://news.day.az/sport/1819159.html Азербайджанский боксер стал призером турнира "Странджа" В Софии (Болгария) продолжается международный турнир по боксу "Странджа", где успешно выступил представитель сборной Азербайджана Малик Гасанов. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в весовой категории до 65 кг азербайджанский боксер сумел дойти до полуфинала соревнований.
Азербайджанский боксер стал призером турнира "Странджа"
В Софии (Болгария) продолжается международный турнир по боксу "Странджа", где успешно выступил представитель сборной Азербайджана Малик Гасанов.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в весовой категории до 65 кг азербайджанский боксер сумел дойти до полуфинала соревнований. По итогам турнира он занял третье место и завоевал бронзовую медаль.
Таким образом, Гасанов принес очередную награду в копилку национальной команды на престижном международном старте.
