Азербайджанский боксер стал призером турнира "Странджа"

В Софии (Болгария) продолжается международный турнир по боксу "Странджа", где успешно выступил представитель сборной Азербайджана Малик Гасанов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в весовой категории до 65 кг азербайджанский боксер сумел дойти до полуфинала соревнований. По итогам турнира он занял третье место и завоевал бронзовую медаль.

Таким образом, Гасанов принес очередную награду в копилку национальной команды на престижном международном старте.