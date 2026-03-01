Стратегический диалог Азербайджана и Китая - приоритеты на будущее

Автор: Назрин Абдул

В последние годы отношения между Азербайджаном и Китаем переживают заметный рост, что подтверждается обменами на высоком уровне, расширением экономических связей и углублением сотрудничества в стратегических секторах. Это динамичное партнерство отражает все более продуманную и ориентированную на будущее внешнюю политику Азербайджана в условиях стремительно меняющейся геополитической среды. На фоне трансформации глобальной расстановки сил и продолжающейся реорганизации международных цепочек поставок углубление взаимодействия с Китаем является для Азербайджана стратегическим выбором, основанным на прагматичных соображениях и взаимных интересах.

Неделю назад, а точнее 28-29 января, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Китай. В ходе визита он провел обстоятельные переговоры с китайскими официальными лицами, продвинув двустороннюю повестку и придав дополнительный импульс уже активно развивающемуся партнёрству. Этот визит, наряду с другими контактами на высоком уровне, свидетельствует о приверженности сторон укреплению политических и экономических связей.

Байрамов отметил, что Азербайджан рассматривает Китай как незаменимого партнера по целому ряду стратегических направлений, подчеркнув глубину и многоплановый характер сотрудничества. Он охарактеризовал всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя странами как формат, основанный на долгосрочной взаимной выгоде. По его словам, оно опирается на несколько ключевых направлений, включая активный политический диалог, совпадающие экономические цели и взаимодействие в рамках многосторонних механизмов. Особое значение при этом придаётся высокому уровню доверия и координации, прежде всего в сферах транспортной инфраструктуры, возобновляемой энергетики, зелёных технологий и устойчивого развития.

В рамках расширяющегося сотрудничества растут и китайские инвестиции в Азербайджан, особенно в секторе "зеленой" энергетики. Это соответствует долгосрочной стратегии развития страны, ориентированной на энергетический переход и устойчивость. Китайские компании активно участвуют в строительстве солнечных и ветряных электростанций, развитии генерирующей инфраструктуры и производстве электрических автобусов. Эти проекты формируют предпосылки для превращения Азербайджана в один из региональных центров развития "зеленой" энергетики. Расширение инвестиционного взаимодействия не только способствует реализации глобальной стратегии Китая по продвижению устойчивых инфраструктурных проектов, но и позволяет Азербайджану диверсифицировать экономику, снижая зависимость от углеводородов и продвигая более широкие экономические цели.

Важным элементом партнерства является участие Азербайджана в инициативе "Один пояс - один путь", в частности в рамках Среднего коридора, соединяющего Китай с Европой через Азербайджан и Центральную Азию. По мере трансформации глобальных цепочек поставок и пересмотра логистических маршрутов стратегическое положение Азербайджана как моста между Востоком и Западом приобретает все большее значение. Это открывает для обеих стран уникальные возможности по укреплению региональной взаимосвязанности, что имеет ключевое значение для более широкой евразийской экономической архитектуры.

Помимо двустороннего взаимодействия, Азербайджан последовательно подчеркивает значимость многосторонней дипломатии, используя международные площадки для продвижения региональной стабильности и диалога. Страна, зарекомендовавшая себя в качестве моста между различными центрами силы, активно участвует в деятельности международных институтов, способствуя укреплению мира, стабильности и устойчивого развития.

В этом контексте особое значение имеет председательство Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в 2024-2026 годах. СВМДА, нацеленное на формирование общего пространства безопасности и сотрудничества в Азии, соответствует более широкой дипломатической стратегии Баку. Продвижение диалога между государствами с различными политическими и оборонными интересами дополняет растущее региональное влияние Китая на фоне усиления геополитической напряжённости и фрагментации международной системы.

Кроме того, председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и его роль в проведении COP29 отражают проактивный подход страны к многосторонней дипломатии. Эти форматы позволяют продвигать диалог по таким ключевым глобальным вопросам, как изменение климата, безопасность и региональное сотрудничество, где Азербайджан и Китай могут совместно содействовать выработке согласованных решений.

Статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества, предоставленный Азербайджану в 2015 году, также свидетельствует о стремлении страны укреплять связи с Китаем и другими государствами - членами организации. Сотрудничество в рамках ШОС, охватывающее борьбу с терроризмом, укрепление региональной стабильности и экономическое взаимодействие, во многом совпадает с приоритетами Китая и открывает возможности для совместной работы в сферах торговли, телекоммуникаций и инвестиций. Участие Азербайджана в механизмах ШОС создает дополнительные условия для укрепления региональной безопасности, противодействия экстремизму и стимулирования экономического роста через расширение взаимосвязанности.

В более широком контексте углубление партнерства с Китаем усиливает региональные и глобальные позиции Азербайджана. Сочетая двусторонние инициативы с активной работой в многосторонних форматах, страна укрепляет своё место в евразийской и мировой дипломатии, демонстрируя заинтересованность в поддержании стабильности и сотрудничества на континенте.

Одной из ключевых характеристик азербайджано-китайских отношений является совпадение позиций по ряду принципиальных международных вопросов, прежде всего в части территориальной целостности и суверенитета. Азербайджан последовательно поддерживает позицию Китая по вопросу Тайваня, подтверждая приверженность политике "одного Китая". Как подчеркнул Джейхун Байрамов, позиция Азербайджана основывается на нормах международного права и уважении суверенитета Китая, а также на принципе невмешательства во внутренние дела государств.

Эта общая приверженность защите территориальной целостности служит прочной основой стратегического партнерства. Поддержка со стороны Азербайджана носит не символический, а принципиальный характер и отражает более широкий внешнеполитический курс, основанный на уважении международных норм, суверенитета государств и необходимости предотвращения действий, способных дестабилизировать регион. Высокий уровень взаимного доверия в этом вопросе дополнительно укрепляет стратегический фундамент сотрудничества.

Поддержка позиции Китая по Тайваню вписывается и в общие принципы внешней политики Азербайджана, ориентированной на мир, стабильность и поддержание международного порядка, основанного на правилах. В этом смысле внешнеполитический курс страны формируется не только двусторонними интересами, но и приверженностью многосторонней дипломатии и нормам международного права.

Развивающиеся отношения между Азербайджаном и Китаем свидетельствуют о стратегическом видении Баку и его способности эффективно действовать в условиях сложной современной геополитической реальности. Всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китаем позволяет Азербайджану укреплять свои позиции в региональной и глобальной дипломатии, балансируя отношения как с Востоком, так и с Западом, и одновременно продвигая повестку стабильности, безопасности и устойчивого развития.

В перспективе взаимодействие двух стран, вероятно, будет и далее углубляться, охватывая такие направления, как торговля, энергетика, инфраструктура и многостороннее сотрудничество. По мере дальнейшей трансформации глобального баланса сил роль Азербайджана в рамках партнёрства с Китаем будет приобретать всё большее значение для будущего евразийской и мировой дипломатии.

В заключение следует отметить, что стратегическое партнерство Азербайджана и Китая выходит за рамки исключительно экономического или дипломатического взаимодействия. Это ориентированное на будущее сотрудничество, основанное на взаимном доверии и уважении, отражает общее видение региональной стабильности, многосторонности и устойчивого развития и способно оказать заметное влияние на формирование геополитической архитектуры XXI века.