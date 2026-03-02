НПЗ в Саудовской Аравии приостановил работу после атаки иранского дрона

Нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии приостановил свою работу после атаки иранского дрона.

Как передает Day.Az, об этом сообщили официальные источники в Саудовской Аравии, цитируемые The Wall Street Journal.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco остановила работу своего завода в Рас-Тануре в качестве меры предосторожности после того, как иранский дрон поразил нефтехранилище на территории объекта.

После атаки на объект возник небольшой пожар, который был оперативно потушен, добавили они. Рас-Танура является важным центром: здесь расположены нефтеперерабатывающий завод и крупный морской терминал по отгрузке нефти. В сети также появились кадры эвакуации сотрудников завода.