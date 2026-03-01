Глава Пентагона назвал цели атаки США на Иран

США не начинали конфликт с Ираном, но Вашингтон закончит его, уничтожит ракеты и военно-морской флот Тегерана, а также предотвратит появление у Ирана ядерного оружия. Как передает Day.Az, об этом в соцсети X написал глава Пентагона Пит Хегсет.

"США не начинали этот конфликт, но мы его закончим. Если вы угрожаете американцам где бы то ни было в мире - как это делал Иран - мы вас выследим и устраним. Наши военные - лучшие в мире, и они в полной мере готовы к достижению наших целей", - отметил он.

По словам Хегсета, у иранского режима "был шанс" пойти на сделку, но он отказался от нее, и теперь "пожинает последствия". Глава Пентагона отметил, что Трамп "начал бороться с болезнью".

"Мы не потерпим мощных ракет, нацеленных на американский народ. Эти ракеты будут уничтожены, как и инфраструктура для их производства в Иране. Иранский военно-морской флот будет уничтожен. И, как президент Трамп говорил всю жизнь, у Ирана не будет ядерного оружия", - подчеркнул Хегсет.

Также он заявил, что операция США "Эпическая ярость" стала "самой смертоносной, сложной и точной воздушной операцией в истории".

Ранее мы сообщали, что силы ПВО Ирана сбили американский тяжелый беспилотник.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.

Ближе к ночи стало известно о смерти Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов Израиля и США. Затем появилась информация о том, что в Иране будет создан Временный руководящий совет.