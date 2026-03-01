Раскрыты способы уберечь iPhone от спама

Журналисты издания Macworld рассказали, как разгрузить iPhone от информационного мусора. Материал доступен на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь, специалисты посоветовали заблокировать наиболее назойливых абонентов и выбрать, будут ли приглушаться звонки с неизвестных номеров. В сервисах "Сообщения" и "Телефон" можно настроить фильтры. Так, встроенный в смартфон Apple почтовый клиент может создавать автоматические списки для поддержания порядка.

Если iPhone поддерживает нейросеть Apple Intelligence, то можно включить настройку, которая будет обрабатывать все входящие уведомления - таким образом на экране будут раскрываться только важнейшие из них. Также пользователям рекомендовали настроить режимы фокусировки.

"Многие пользователи жалуются на получение огромного количества спам-уведомлений от приложения "Календарь"", - заметили авторы. Они посоветовали разобраться со всеми доступными календарями в сервисе и удалить ненужные.