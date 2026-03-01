Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Масуду Пезешкиану
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Глубоко опечалены известием о трагической кончине Верховного лидера Исламской Республики Иран Аятоллы Сейеда Али Хаменеи.
В связи с этой тяжелой утратой выражаем глубокие соболезнования Вам, семье покойного и дружественному иранскому народу, желаем терпения и стойкости.
Аятолла Сейед Али Хаменеи на протяжении многих лет играл важную роль в жизни Иранского государства и общества, занимал особое место в политической и религиозной жизни своей страны. Его кончина - большая утрата для Ирана.
В этот трудный день желаем дружественному и братскому иранскому народу мира, стабильности и благополучия.
Аллах рехмет элясин!".
