Театры Баку и Шеки будут сотрудничать

В городе Шеки состоялась церемония подписания документа, предусматривающего развитие партнёрских связей между двумя ведущими театральными коллективами страны с учётом взаимных интересов в сфере укрепления и популяризации национальной культуры. Меморандум подписали директор Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров, и и.о. директора Шекинского государственного драматического театра, заслуженный деятель искусств Мирбала Салимли, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Руководители театров подчеркнули, что заключённое соглашение является важным шагом на пути дальнейшего развития театрального искусства и расширения профессиональных контактов. Документ предусматривает налаживание системной и конструктивной совместной работы, обмен творческими коллективами, постановками классической и современной драматургии, а также сотрудничество режиссёров, актёров, художников-постановщиков и художников по костюмам.

Кроме того, планируется проведение совместных форумов и мастер-классов, направленных на повышение профессионального уровня специалистов театральной сферы.

Отмечено, что Шекинский театр будет активно участвовать в проектах национальных театров, с которыми Аздрама выстраивает международные связи, а также представлять Азербайджан на различных театральных фестивалях и в рамках взаимных гастрольных программ.