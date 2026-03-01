Азербайджан и Узбекистан обсудили союзнические отношения

1 марта 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены напряжённая ситуация в сфере безопасности в регионе и продолжающаяся военная эскалация.

Была выражена глубокая обеспокоенность ситуацией, оказывающей серьёзное влияние на мир и безопасность в регионе.

Отмечена важность проявления сдержанности сторонами конфликта, предотвращения расширения военного противостояния и принятия шагов по снижению напряжённости.

Подчёркнута необходимость урегулирования противоречий в соответствии с нормами и принципами международного права посредством политического диалога и дипломатических средств.

В рамках телефонного разговора также были обсуждены вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, продолжение контактов на высоком уровне и перспективы развития сотрудничества в различных сферах.