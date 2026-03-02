Арабские страны Персидского залива примут все необходимые меры для защиты своей безопасности

Страны Персидского залива примут все необходимые меры для защиты своей безопасности.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, состоявшегося в воскресенье.

"Министерский совет обсудил иранские ракетные и беспилотные атаки на Объединённые Арабские Эмираты, Королевство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Султанат Оман, Государство Катар и Государство Кувейт, начавшиеся в субботу, 28 февраля 2026 года.

В ходе заседания были рассмотрены серьезные последствия данных атак, в результате которых были поражены гражданские объекты, инфраструктура и жилые районы, что привело к значительному материальному ущербу, угрозе безопасности и жизни граждан и резидентов, а также вызвало панику среди мирного населения. Стороны также обсудили необходимые меры по координации усилий, направленных на восстановление безопасности, стабильности и мира в регионе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Совет министров решительно осудил данные атаки Ирана, направленные против государств Совета сотрудничества стран Персидского залива, а также Иорданского Хашимитского Королевства, подчеркнув, что они являются серьезным нарушением суверенитета государств, принципов добрососедства, международного права и Устава ООН.

"Отдельно отмечено, что удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре представляют собой грубое нарушение норм международного гуманитарного права. Совет выразил полную солидарность государств-членов и подтвердил их единую позицию в противодействии данным атакам, подчеркнув неделимость безопасности стран Совета. Было заявлено, что любое нападение на одно государство-член рассматривается как нападение на все страны объединения в соответствии с уставом Совета и соглашением о совместной обороне. При этом подтверждено право государств на законный ответ в рамках статьи 51 Устава ООН, предусматривающей индивидуальную и коллективную самооборону", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что министерский совет высоко оценил готовность вооруженных сил и систем противовоздушной обороны государств-членов, которые эффективно отразили ракетные и беспилотные атаки, минимизировав их последствия и обеспечив защиту населения и стратегически важных объектов.

"Отмечено, что в связи с необоснованной агрессией Ирана страны Совета примут все необходимые меры для защиты своей безопасности, территориальной целостности, граждан и резидентов, включая право на ответные действия.

Несмотря на дипломатические усилия государств Персидского залива по предотвращению эскалации и подтверждение того, что их территории не используются для атак против Ирана, Тегеран продолжил военные операции, в результате которых пострадали многочисленные гражданские и жилые объекты.

Совет министров призвал к немедленному прекращению атак с целью восстановления безопасности и стабильности в регионе, подчеркнув важность обеспечения безопасности воздушного и морского пространства, международных транспортных маршрутов и устойчивости глобальных энергетических рынков. Было отмечено, что стабильность региона Персидского залива является ключевым фактором мировой экономической и морской безопасности", - говорится в заявлении.

Совет также призвал международное сообщество решительно осудить данные действия и обратился к Совету Безопасности ООН с требованием принять незамедлительные и жесткие меры для предотвращения подобных нарушений и угроз международному миру и безопасности.

"Отдельно выражена благодарность государствам, которые осудили атаки и выразили солидарность со странами Совета сотрудничества, поддержав предпринимаемые ими меры по защите суверенитета и стабильности. Совет подчеркнул, что страны Персидского залива неизменно выступали за диалог и переговорное решение всех вопросов с Исламской Республикой Иран, особо отметив посредническую роль Султаната Оман. Подтверждена важность дипломатии и диалога как единственного пути преодоления текущего кризиса и сохранения региональной безопасности. Отмечено, что дальнейшая эскалация способна подорвать региональную стабильность и привести к серьезным последствиям для международного мира. В завершение заседания Совет выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.

Ближе к ночи стало известно о смерти Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов Израиля и США. Затем появилась информация о том, что в Иране будет создан Временный руководящий совет.