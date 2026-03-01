Стало известно, когда будет избран новый Верховный лидер Ирана

Новый Верховный лидер Ирана может быть избран через один-два дня.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи в интервью Al Jazeera.

"Возможно, через один-два дня Ассамблея экспертов изберет нового лидера страны", - сказал он.

Министр отметил, что Иране не нападает на своих соседов.

"Мы не нападаем на наших братьев в Персидском заливе; мы не нападаем на наших соседей. Мы наносим удары по американским целям; это очевидно. Конечно, мы не можем поразить ни одну цель на территории Соединенных Штатов. Поэтому нам нужно разобраться с их базами в регионе. Мы начали с атаки на их военные базы. Они эвакуировали военнослужащих с баз и разместились в отелях, используя их в качестве живого щита. Мы стараемся наносить удары только по военнослужащим и объектам, помогающим американским военным в их операции против Ирана", - сказал он.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.

Ближе к ночи стало известно о смерти Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов Израиля и США. Затем появилась информация о том, что в Иране будет создан Временный руководящий совет.