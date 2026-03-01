Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

1 марта 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов Абдуллой бин Зайедом Аль Нахьяном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе разговора основное внимание было уделено военным столкновениям на Ближнем Востоке и напряжённой ситуации в сфере безопасности.

Стороны выразили глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией. Особо были отмечены риски, которые существующая военная эскалация создаёт для региональной стабильности, и подчеркнута необходимость соблюдения норм и принципов международного права, а также разрешения конфликта посредством диалога и политических инструментов.

Было заявлено, что обеспечение безопасности гражданского населения и объектов является приоритетной задачей. Министр Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью и ранением мирных жителей в результате конфликта.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам взаимного интереса.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.

Ближе к ночи стало известно о смерти Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов Израиля и США. Затем появилась информация о том, что в Иране будет создан Временный руководящий совет.