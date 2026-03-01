В США рассказали о планах Трампа по поводу сухопутной операции в Иране

Президент США Дональд Трамп не планирует проведение сухопутной операции в Иране. Об этом заявил в интервью CBS News сенатор-республиканец и глава комитета Сената по разведке Том Коттон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его мнению, вероятнее всего, будет развернута "продолжительная воздушная и морская кампания", целью которой станет "подавление ядерных амбиций Ирана" и "уничтожение его обширного ракетного арсенала".

Коттон допустил лишь возможность проведения наземных поисково-спасательных операций.

"Очевидно, что одним из рисков подобных кампаний является возможность сбить самолет, а президент никогда не оставит пилота в беде. Поэтому, несомненно, у нас в регионе есть боевые поисково-спасательные подразделения, готовые высадить любого сбитого пилота. Но, за исключением подобных необычных обстоятельств, Маргарет, у президента нет планов по созданию каких-либо крупномасштабных наземных сил внутри Ирана", - подчеркнул Коттон.

Ранее мы писали, что Иран ударил ракетами по "Аврааму Линкольну".

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.

Ближе к ночи стало известно о смерти Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов Израиля и США. Затем появилась информация о том, что в Иране будет создан Временный руководящий совет.