Молитва 12-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

2 марта - двенадцатый день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:47, а ифтар в 18:48.

Предлагаем вашему вниманию молитву двенадцатого дня месяца:

"Allahummə zəyyinni fihi bis-sətri vəl-əfaf. Vəsturni fihi bilibasil-qünui vəl-kəfaf. Vəhmilni fihi ələl-ədli vəl-insaf. Və amilni fihi min kulli ma əxaf. Bi-ismətikə ya ismətəl-xaifin".

Перевод:

"О Аллах! Укрась меня в этот месяц одеянием, прикрывающим мои грехи. Даруй мне скромность и укрась меня одеянием довольства имеющимся.Удостой меня чести быть справедливым, добропорядочным и упаси от грехов, что вызовут мой страх. О Тот, кто дарует убежище богобоязненным!"

С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.