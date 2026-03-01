Около 200 человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан

22:10

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 192 человека.

Как передает Day.Az, с 8:00 28 февраля до 22:00 1 марта через ирано-азербайджанскую границу эвакуированы 82 гражданина Азербайджана, 28 граждан Пакистана, 18 граждан Саудовской Аравии, 18 граждан Китая, 17 граждан Таджикистана, 6 граждан ОАЭ, 4 гражданина Иордании, 3 гражданина Катара, 3 гражданина Бангладеш, 2 гражданина Филиппин, 2 гражданина Непала, 1 гражданин Италии, 1 гражданин Турции, 1 гражданин России, 1 гражданин Польши, 1 гражданин Туниса, 1 гражданин Ливана, 1 гражданин Индии, 1 гражданин Франции и 1 гражданин Бразилии.

Соответствующие государственные органы Азербайджана продолжают принимать необходимые меры по эвакуации.

Для безопасной перевозки граждан выделены специальные автобусы, в районе также задействованы бригады скорой медицинской помощи, приведены в состояние готовности другие оперативные службы.

Ранее мы сообщали об эвакуации 83 трех человек через из Ирана в Азербайджан.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.

Ближе к ночи стало известно о смерти Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов Израиля и США. Затем появилась информация о том, что в Иране будет создан Временный руководящий совет.