Старые маршруты рушатся: Азербайджан вновь подтверждает статус надежной опоры Евразии

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Мировая экономика редко перестраивается плавно. Обычно она делает это через кризис, через разрыв привычных цепочек, через обвал старых маршрутов и резкое удорожание того, что еще вчера считалось обычной частью глобального обмена.

Именно в такую эпоху мы вошли сейчас. Пространство вокруг Ирана уже не просто зона хронической напряженности, а театр прямой войны. После совместных ударов США и Израиля по Ирану Тегеран нанес ответные ракетные удары по объектам и территориям государств Персидского залива, включая Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и Иорданию; на этом фоне целый ряд авиахабов и воздушных пространств региона оказался частично или полностью парализован, а мировые авиакомпании начали срочно перестраивать маршруты.

Одновременно иранские структуры фактически объявили, что проход через Ормузский пролив не разрешен, а крупные судоходные и энергетические компании начали приостанавливать движение и операции в этой зоне. Для мировой торговли и энергетики это не просто очередной региональный эпизод. Это удар в самое сердце глобальной логистики.

Именно в этот момент особенно резко вырастает значение Азербайджана.

В новой реальности Азербайджан оказался не периферией событий, а одной из немногих устойчивых опор огромного пространства между Европой и Азией.

Это и есть главный парадокс нынешней геоэкономики: выигрывает не тот, кто громче всех говорит о своем географическом положении, а тот, кто заранее превратил географию в систему. Баку сделал это давно. Пока одни государства региона втягивались в конфликты, другие жили в режиме санкционной неопределенности, а третьи полагали, что старые маршруты будут работать вечно, Азербайджан строил порты, железные дороги, аэропорты, трубопроводы, логистические платформы и режим политической предсказуемости. Поэтому сегодня, когда северный маршрут подорван санкционной войной вокруг России, южный морской пояс захлебывается в рисках Красного моря и Суэца, а пространство Персидского залива оказалось под прямым военным ударом, Азербайджан выглядит не просто удобным, а во многих случаях безальтернативным узлом новой евразийской конфигурации.

Азербайджан уже не просто обслуживает отдельные потоки, а принимает на себя все более заметную часть перераспределяемой мировой логистики. Когда груз идет через страну по суше, по воздуху, через порт и железную дорогу одновременно, это означает не эпизодический успех, а формирование устойчивой транспортной экосистемы.

Еще красноречивее динамика Среднего коридора. В 2024 году объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту вырос на 62 процента и достиг 4,5 миллиона тонн. По данным на январь-сентябрь 2025 года, перевозки по маршруту прибавили еще 6 процентов и составили 2,651 миллиона тонн, а годовой ориентир на 2025 год оценивался на уровне 5,2 миллиона тонн. Boston Consulting Group прогнозирует, что уже к 2027 году пропускная способность Среднего коридора может вырасти до 10 миллионов тонн в год, а к концу десятилетия - увеличиться в 3-4 раза по сравнению с нынешними показателями. Это уже не альтернативная ветка, не дипломатический проект и не "резервный вариант на всякий случай". Это новая логистическая магистраль Евразии, и центральный нерв этой магистрали проходит через Азербайджан.

Мировая логистика - это не только километры и тарифы, но и время. В бизнесе время давно превратилось в форму капитала. Чем дольше груз находится в пути, тем выше цена страхования, тем больше замороженный оборотный капитал, тем выше риск срыва контрактов и производственных циклов. На маршрутах между Китаем и Европой Средний коридор позволяет сокращать транзит до примерно 12-15 дней, тогда как традиционный морской путь может занимать 40-60 дней, особенно в условиях нестабильности на южных морских линиях. Для промышленности, торговли, электронной коммерции и высокооборотных грузов это уже не просто удобство, а прямое конкурентное преимущество. Азербайджан зарабатывает именно на этом: на скорости, на предсказуемости, на сокращении мирового логистического стресса.

Но скорость была бы пустым словом, если бы за ней не стояла материальная база. А вот здесь Азербайджан проявил ту редкую стратегическую дисциплину, которую в постсоветском пространстве встречаешь нечасто. Бакинский международный морской торговый порт в Аляте уже стал одним из важнейших узлов Каспийского звена.

То же самое относится и к железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс: после завершения работ на грузинском участке ее годовая пропускная способность выросла с 1 до 5 миллионов тонн. В переводе на язык экономики это означает одно: Баку не просто ждет груз, а снимает будущие узкие места до того, как они превратятся в проблему.

Именно эта готовность отличает Азербайджан от многих других транзитных государств. Географией обладают многие. Но монетизировать ее умеют единицы. География сама по себе не приносит прибыли. Прибыль приносит инфраструктура, встроенная в географию, плюс государственная способность защитить ее от хаоса. Азербайджан выстроил именно такую формулу. Он вложил средства в Алят, в БТК, в сеть международных аэропортов, в цифровизацию и аэронавигацию, в институциональную базу свободной экономической зоны, в расширение международных транспортных коридоров. Поэтому сегодня он может предложить миру не абстрактный маршрут на карте, а законченный продукт: безопасную территорию, предсказуемое управление, работающий порт, железную дорогу, воздушное пространство и энергоканалы.

Особую ценность эта формула приобретает на фоне энергетического кризиса, который начинает стремительно перерастать из ценового в структурный. Если Ормузский пролив фактически блокирован, а крупнейшие мировые компании и перевозчики уже приостанавливают движение в этой зоне, то вопрос больше не сводится к тому, подскочит ли цена на нефть. Вопрос в том, как быстро глобальная экономика начнет перебирать альтернативные каналы энергобезопасности и стабильных поставок. На фоне войны вокруг Ирана Азербайджан получает не просто окно возможностей - он получает стратегическую премию за надежность. Это особенно заметно в газовом секторе. В 2025 году Азербайджан добыл 51,5 миллиарда кубометров природного газа, что на 1,2 миллиарда кубометров, или на 2,4 процента, больше, чем годом ранее. Общий объем реализации составил 25,2 миллиарда кубометров, из которых 12,8 миллиарда ушли в Европу, 9,6 миллиарда - в Турцию, 2,3 миллиарда - в Грузию, еще 0,5 миллиарда - в Сирию. В мире, где все больше поставок становится заложником войны, азербайджанский газ - это поставка не только энергии, но и доверия.

Здесь важно не ошибиться в оценке масштаба. Да, Азербайджан не сопоставим по объемам с крупнейшими мировыми нефтегазовыми державами. Но реальная ценность поставщика измеряется не только размером добычи. Она измеряется надежностью маршрута, политической вменяемостью, наличием работающей инфраструктуры и способностью выполнять обязательства в момент, когда другие либо не могут, либо не хотят. Южный газовый коридор с его магистралями TANAP и TAP оказался проектом, значение которого сегодня только возрастает. То, что еще несколько лет назад многие в Европе воспринимали как один из элементов диверсификации, теперь становится частью энергетического иммунитета континента. Для государств Юго-Восточной Европы и части Центральной Европы азербайджанский газ - это уже не просто импорт, а страховка от потрясений гораздо более крупного масштаба.

Но на этом Баку не останавливается. Одно из самых дальновидных направлений - экспорт зеленой электроэнергии в Европу через подводный кабель по дну Черного моря. Проект Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия предполагает строительство HVDC-кабеля протяженностью около 1195 километров и мощностью 1000 МВт. Он уже продвинулся на институциональном уровне: создано совместное предприятие, проект получил статус взаимного интереса со стороны ЕС. Его значение трудно переоценить. Азербайджан перестает быть только углеводородным экспортером и начинает претендовать на роль поставщика электроэнергии нового типа - с опорой на возобновляемые источники Каспийского региона. Это уже не просто экспорт ресурса. Это встраивание в следующую фазу европейской энергосистемы.

Не менее важна и воздушная составляющая новой азербайджанской экономики. В условиях, когда удары Ирана по территории государств Персидского залива нарушили работу ключевых региональных хабов, а авиакомпании начали срочно обходить значительную часть ближневосточного пространства, значение азербайджанского неба выросло буквально на глазах. По итогам 2025 года транзитные полеты составили 76 процентов всех операций в воздушном пространстве Азербайджана и превысили 261 тысячу рейсов. Транзитный трафик увеличился примерно на 14 процентов, а в отдельные дни был зафиксирован рекорд - 1101 рейс за сутки. Это колоссальная цифра для страны такого размера. Она означает, что Азербайджан монетизирует не только море, рельсы и трубы, но и небо. Аэронавигационные сборы, продажа авиатоплива, наземное обслуживание, техсервис, логистика грузовой авиации, размещение экипажей - все это превращается в устойчивый денежный поток и усиливает ненефтяной сектор.

И это, пожалуй, один из самых недооцененных аспектов нынешнего азербайджанского подъема. Когда говорят о транспортном хабе, обычно вспоминают контейнеры, порты и железные дороги. Но в XXI веке настоящий хаб - это мультимодальная система, где море, суша, воздух и энергетика работают как части одной конструкции. Именно такую конструкцию Азербайджан и строит. Баку уже давно развивает связку между воздушным транзитом, грузовой авиацией, портовой инфраструктурой Алята, железнодорожными маршрутами и международными коридорами Восток-Запад и Север-Юг. В результате страна начинает зарабатывать не на одном виде трафика, а на их синергии. Это и есть качественный переход от простого транзита к сложной логистической платформе с высокой добавленной стоимостью.

Все это напрямую отражается на инвестиционном поведении. Капитал не любит хаоса, но еще меньше он любит пустые декларации. Он идет туда, где риск просчитан, где правила игры понятны, а инфраструктура уже существует, а не обещана в красивой презентации. По итогам января-сентября 2025 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили 4,736 миллиарда долларов, что на 4,7 процента больше, чем годом ранее. Частные инвестиции в ненефтегазовый сектор в январе-ноябре 2025 года выросли на 17 процентов и приблизились к 4,2 миллиарда манатов. Это уже не просто поддержка старой сырьевой модели. Это сигнал о том, что международный и частный капитал начинает воспринимать Азербайджан как площадку для более сложной экономики - логистики, промышленной переработки, агросектора, сервисов, связи и зеленой энергетики.

Макроэкономическая статистика подтверждает этот сдвиг. В 2025 году ВВП Азербайджана составил 129,1 миллиарда манатов, увеличившись на 1,4 процента. При этом нефтегазовый сектор сократился на 1,6 процента, тогда как ненефтегазовый вырос на 2,7 процента. За январь-ноябрь 2025 года рост ненефтегазового сектора достигал 3,2 процента. Важна не только сама цифра, но и ее внутренняя логика. Экономика страны продолжает расти, несмотря на естественное снижение добычи на зрелых месторождениях и несмотря на сложную внешнюю среду. Это означает, что Азербайджан уже не сводится к простой формуле "нефть плюс газ". Да, углеводороды по-прежнему остаются основой экспортной устойчивости, но все сильнее работают и другие двигатели - транспорт, складирование, торговля, строительство, услуги, коммуникации, частные инвестиции. И это, в сущности, главный показатель взросления экономики.

Есть и еще одна цифра, которая многое говорит о потенциале внутренней капитализации. В 2025 году в основной капитал Азербайджана было направлено 21,226 миллиарда манатов инвестиций. Это важный показатель, потому что транзитная страна может пойти по двум путям. Первый - жить на ренте от прохождения грузов и со временем упереться в потолок. Второй - превращать транзитную ренту в новые активы, в индустриальные зоны, в транспортно-логистические парки, в энергетику, в цифровую инфраструктуру, в переработку. Судя по текущей траектории, Азербайджан делает ставку именно на вторую модель. И это верное решение. Страна, которая хочет быть не "коридором между другими", а самостоятельным центром силы, обязана не просто пропускать потоки, а удерживать внутри страны значительную часть созданной ими стоимости.

На этом фоне становится особенно очевидно, почему война вокруг Ирана объективно усиливает геоэкономическое значение Азербайджана. Когда под ударом оказываются государства Персидского залива, когда летят ракеты и дроны по территориям, которые еще вчера считались витриной ближневосточной стабильности, когда мировые авиакомпании обходят целые сектора неба, когда Ормузский пролив де-факто закрыт, а крупные перевозчики и трейдеры сворачивают проходы и отгрузки, мир начинает судорожно пересчитывать стоимость любой стабильной сухопутной и воздушной альтернативы.

Азербайджан в такой системе перестает быть просто региональным игроком. Он становится страховочным механизмом для гораздо более крупного пространства - от Центральной Азии и Китая до Турции и Европы. Чем глубже кризис в Персидском заливе, тем выше цена азербайджанской устойчивости. И это не теория, а прямое следствие логики рынков.

Разумеется, здесь нельзя впадать в самоуспокоение. Исторические окна возможностей открываются не навсегда. Если Азербайджан хочет закрепить нынешнее преимущество на десятилетия, ему необходимо еще быстрее расширять пропускную способность портов и железных дорог, глубже цифровизировать таможню и логистику, усиливать сервисную экономику вокруг транзита, наращивать контейнерные мощности, развивать индустриальные кластеры у транспортных узлов и добиваться того, чтобы каждая тонна груза, каждый кубометр газа и каждый транзитный рейс создавали внутри страны все большую добавленную стоимость. Но в отличие от многих соседей, Баку входит в эту новую эпоху не с пустыми руками. У него уже есть работающая база, уже есть доказанный результат, уже есть статистика, которая подтверждает не намерения, а достижения.

Азербайджан выглядит не просто спокойным. Он выглядит системным. А системность в эпоху хаоса - это и есть самая дорогая валюта.

Вот почему формула "остров стабильности в идеальном шторме" сегодня уже не метафора и не публицистическое преувеличение.

Это почти бухгалтерское определение реальности.

Вокруг рушатся привычные схемы. Рынки нервничают. Энергетика ищет опору. Логистика ищет обход. Авиация ищет безопасное небо. Инвестор ищет территорию, где можно мыслить длинным горизонтом.

И все чаще ответ на эти поиски ведет к Баку.

Азербайджан оказался в той точке истории, где грамотная государственная стратегия, суверенная устойчивость и многолетние инфраструктурные вложения вдруг начинают возвращаться не политическими комплиментами, а миллионами тонн транзита, миллиардами кубометров экспорта, тысячами рейсов и миллиардами инвестиций.

В мире, где все чаще побеждает не самый сильный, а самый надежный, это и есть настоящая форма национальной силы.