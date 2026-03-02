Назван объем природного газа, поставленного в Европу через TAP

Через Трансадриатический газопровод (TAP) в Европу было поставлено более 56 миллиардов кубометров природного газа.

Как передает Day.Az, об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети "X".

"Накануне заседаний Совета министров мы встретились с исполнительным директором компании "TAP AG" Лукой Скиепатти. Обсудили следующий этап расширения TAP, первый этап которого был завершен в начале года, а также ситуацию на рынке природного газа в Европе. Через TAP на сегодня поставлено в Европу более 56 миллиардов кубометров природного газа", - говорится в сообщении.

Напомним, что 31 декабря 2020 года TAP осуществил транспортировку первых объемов газа. Годовая пропускная способность TAP составляет 10 миллиардов кубометров, при этом предусмотрена возможность ее увеличения до 20 миллиардов кубометров.

Трансадриатический газопровод, являющийся ключевым элементом Южного газового коридора, транспортирует природный газ с месторождения "Шахдениз" в Каспийском море напрямую на европейские рынки.

С 1 января 2026 года TAP предоставил дополнительную долгосрочную пропускную способность в рамках нового соглашения о транспортировке газа (GTA).