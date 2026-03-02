Ичеришехер как модель устойчивого исторического города: стратегия развития и государственная поддержка

Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" сегодня представляет собой не только символ многовековой истории Азербайджана, но и динамично развивающееся городское пространство, сочетающее культурное наследие, современное управление и экономическую устойчивость.

Как передает Day.Az, о стратегической роли Старинной части Баку Ичеришехер, ключевых вызовах и перспективах развития в интервью Trend рассказал председатель правления заповедника Руфат Махмуд.

Особое внимание он уделил роли государства в сохранении национального наследия. По его словам, последовательная политика по защите историко-культурных памятников реализуется на стратегическом уровне.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева вопросам реставрации, сохранения исторической среды и развитию культурной инфраструктуры уделяется приоритетное внимание. Неоценимый вклад в международное продвижение азербайджанского культурного наследия и в реализацию реставрационных проектов вносит Первый вице-президент Мехрибан Алиева. Cистемная государственная поддержка создает прочную институциональную и финансовую основу для долгосрочного развития Ичеришехер как объекта мирового значения", - подчеркнул председатель правления.

По его словам, Ичеришехер - это уже не просто исторический центр Баку, а компактный, но высококонцентрированный культурно-экономический кластер. На территории около 22 гектаров формируется значительная часть туристического интереса к столице: до четверти всех гостей Баку включают Старый город в обязательную программу. За последний год посещаемость выросла на 8-12%, увеличилось среднее время пребывания туристов, усилилась событийная активность. Однако, как подчеркнул Руфат Махмуд, важнее не сами цифры, а их качество - Ичеришехер постепенно переходит от модели "точки притяжения" к роли устойчивого городского ядра.

"В условиях стремительно развивающегося мегаполиса исторический центр выполняет функцию баланса - это пространство человеческого масштаба, пешеходной среды, локального бизнеса и культурной памяти. Именно синергия современной архитектуры и исторической среды формирует устойчивую городскую модель", - сказал собеседник.

Руководство заповедника рассматривает Ичеришехер прежде всего как "живой исторический город", а не музей под открытым небом. Приоритетом остается не только сохранение фасадов, но и повышение качества жизни резидентов.

"Проводится модернизация инженерной инфраструктуры с соблюдением принципов сохранения исторической ткани, совершенствуется эксплуатационное управление объектами, разрабатываются единые регламенты по кровельным решениям и современным архитектурным интервенциям. Одновременно оптимизируется транспортный режим и усиливается приоритет пешеходной среды", - отметил Руфат Махмуд.

Цифровизация управления позволяет ускорять административные процедуры и повышать прозрачность коммуникации с жителями. Эффективность оценивается через систему KPI - от сроков согласований до уровня удовлетворенности резидентов.

"Исторический центр должен быть комфортным для жизни, иначе он превращается в декорацию", - сказал Руфат Махмуд.

С экономической точки зрения Старый город представляет собой микроэкономику культурного типа с высокой добавленной стоимостью на единицу площади. Основу формируют культурный туризм, гостинично-ресторанный сектор, ремесленные и креативные индустрии, а также событийная экономика. За последний год вырос оборот туристического сектора, расширился спектр гастрономических проектов, усилилась диверсификация доходов.

Стратегическая задача администрации - переход от модели "туристического трафика" к value-based tourism, где важны не только поток, но и экономическая глубина и качество аудитории. В числе приоритетов - развитие премиального сегмента, поддержка локального предпринимательства и формирование устойчивых партнерств с частным сектором.

Говоря о вызовах, Руфат Махмуд подчеркнул необходимость баланса между сохранением аутентичности и давлением коммерциализации. В числе ключевых направлений - профилактическая консервация исторической ткани, контроль архитектурных вмешательств, управление туристической нагрузкой и обеспечение финансовой устойчивости.

"Следующий этап развития связан с реализацией концепции Smart Reserve - "Умный заповедник". Создается единый цифровой кадастр недвижимости и инфраструктуры, внедряется аналитика туристических потоков, развивается система цифровой навигации и контента, усиливается финансовая прозрачность и применяется KPI-подход ко всем направлениям деятельности", - отметил он.

В завершение Руфат Махмуд подчеркнул, что главная цель - превратить Ичеришехер в модель "умного исторического города" для всего региона. Пространство, где традиция и технология не противоречат друг другу, а взаимно усиливают устойчивость городской системы, сохраняя культурную идентичность и обеспечивая ее развитие в условиях современности.