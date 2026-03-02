Убийство Хаменеи стало атакой на принципы международного права

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи представляет собой прямую атаку Израиля и США на основополагающие принципы международного права.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме главы МИД исламской республики Аббаса Арагчи на имя генсека ООН Антониу Гутерриша и членов Совета Безопасности всемирной организации.

По его словам, США и Израиль сознательно выбрали в качестве своей цели высшее должностное лицо страны, являющейся суверенным членом ООН, т. е. верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи.

Министр отметил, что этот "трусливый акт является прямой атакой на основополагающие принципы международного права".

Кроме того, Арагчи заявил, что намеренное устранение высшего руководства Ирана является грубым нарушением международного права и открывает "ящик Пандоры".

"Преднамеренное нанесение удара по высшему должностному лицу Исламской Республики Иран представляет собой грубое и беспрецедентное нарушение самых фундаментальных норм, регулирующих отношения между государствами. Такое поведение безрассудно открывает опасный ящик Пандоры, подрывая основу суверенного равенства и стабильность международной системы", - подчеркнул глава иранского МИД.

Иран призывает генсека и СБ ООН принять конкретные меры, чтобы привлечь США и Израиль к ответственности, заявил он. По его словам, США и Израиль "совершают преступления против человечности, а также военные преступления".

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.

Ближе к ночи стало известно о смерти Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов Израиля и США. Затем появилась информация о том, что в Иране будет создан Временный руководящий совет.