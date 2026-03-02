https://news.day.az/economy/1819319.html Цена нефти Brent превысила $81 за баррель Цена нефти марки Brent на бирже ICE растет на 12,2% в начале торговой недели на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов. Так, по данным на 03:02 по бакинскому времени нефть превысила $81 за баррель впервые с 23 июня 2025 года и торговалась на уровне $81,79 (+12,24%).
Цена нефти Brent превысила $81 за баррель
Цена нефти марки Brent на бирже ICE растет на 12,2% в начале торговой недели на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, по данным на 03:02 по бакинскому времени нефть превысила $81 за баррель впервые с 23 июня 2025 года и торговалась на уровне $81,79 (+12,24%).
К 03:16 нефть замедлила рост и торговалась на уровне 79,4 (+9,02%).
