Цена нефти Brent превысила $81 за баррель

Цена нефти марки Brent на бирже ICE растет на 12,2% в начале торговой недели на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 03:02 по бакинскому времени нефть превысила $81 за баррель впервые с 23 июня 2025 года и торговалась на уровне $81,79 (+12,24%).

К 03:16 нефть замедлила рост и торговалась на уровне 79,4 (+9,02%). 