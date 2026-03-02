Windows 11 стала безусловным лидером среди десктопных ОС

Операционная система Windows 11 утвердилась как доминирующая для настольных компьютеров, ее рыночная доля достигла 72,78%.

Как передает Day.Az со ссылкой на портал Tom's Hardware, это отражается в данных аналитического агентства StatCounter.

В то же время, популярность Windows 10 значительно снизилась. Доля этой версии системы уменьшилась до 26,27%. Основным фактором миграции пользователей на Windows 11 стал приближающийся конец официальной поддержки Windows 10 со стороны Microsoft, что побудило обновить ИТ-инфраструктуру как в корпоративном секторе, так и среди частных пользователей.

Однако переход на Windows 11 сдерживается рядом факторов, включая отсутствие модуля безопасности TPM 2.0 на миллионах устаревших компьютеров и обязательность использования учетной записи Microsoft при первоначальной настройке системы.

Несмотря на свою доминирующую позицию, Windows 11 продолжает вызывать критику из-за проблем с обновлениями. Пользователи жалуются на снижение производительности в играх на видеокартах Nvidia, ошибки при загрузке системы и случаи самопроизвольной активации BitLocker, которые приводят к потере доступа к данным.