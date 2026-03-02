Британцам разъяснили порядок въезда в Азербайджан через Иран

Правительство Великобритании опубликовало рекомендации для граждан страны, желающих въехать в Азербайджан через сухопутную границу с Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на правительство Великобритании, согласно заявлению, граница между Азербайджаном и Ираном остается закрытой. Тем не менее у граждан Великобритании есть возможность пересечь ее через пограничный пункт Астара при наличии специального разрешения правительства Азербайджана, которое должно быть оформлено при содействии посольства Великобритании в Баку.

Отмечается, что рекомендуется связаться с министерством иностранных дел, Содружества и развития Великобритании (FCDO) до поездки к пункту пропуска в Астаре. При обращении необходимо указать, находится ли заявитель в Иране или обращается из Британии от имени родственника.

"Граждане Великобритании должны будут предоставить личные данные (имя, дату рождения, паспортные данные). Посольство Великобритании предоставит подтверждение и код от азербайджанских властей. Оформление займет примерно 48 часов. Перед пересечением границы потребуется предъявить этот код. Также необходимо оформить визу в обычном порядке", - говорится в заявлении.