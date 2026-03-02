Азербайджан был представлен на форуме, организованном ЭСКАТО

В Бангкоке завершился организованный Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 13-й Региональный форум по устойчивому развитию. Советник министра экономики Азербайджана Гусейн Гусейнов представил страну в качестве заместителя председателя Форума.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Выступая на церемонии открытия, Г. Гусейнов проинформировал о достижениях Азербайджана в направлении устойчивого развития, а также о реализуемых структурных и институциональных реформах. Было отмечено, что Цели устойчивого развития в стране системно реализуются в соответствии с национальными приоритетами.

На сессии "Обзор регионального прогресса и возможностей по достижению Целей устойчивого развития", прошедшей под председательством Азербайджана, были проанализированы результаты, достигнутые по ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Состоялись обсуждения деятельности системы ООН на региональном уровне и существующих вызовов в реализации ЦУР.

Под руководством Азербайджана в рамках Форума состоялись пленарные обсуждения по вопросам итоговой подотчётности, рассмотрения полномочий делегаций, проведения отчетных сессий и обсуждения общих обязательств.

Итоги "круглого стола" по 9-й Цели устойчивого развития (Промышленность, инновации и инфраструктура), прошедшего с участием представителей государственных структур, частного сектора, гражданского общества и академических кругов, были представлены на общем пленарном заседании.

В мероприятии приняли участие более 1200 представителей из свыше 40 стран - государственных должностных лиц, международных организаций, частного сектора и неправительственных организаций. На Форуме были обсуждены вопросы реализации Целей устойчивого развития, достигнутый прогресс и возможности регионального сотрудничества в сфере расширения доступа к чистой воде и санитарным услугам, обеспечению доступной и чистой энергии, развитию промышленности, инноваций и инфраструктуры, а также продвижению инклюзивных, безопасных и устойчивых городов. Кроме того, были рассмотрены итоги IV Международной конференции ООН по финансированию развития.