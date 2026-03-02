С этого года в Азербайджане в Трудовой кодекс внесены важные изменения. Одно из них касается расчета среднего заработка во время отпуска.

Как теперь будут начислять отпускные?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, согласно статье 111.1 Трудового кодекса, работнику выплачивается зарплата за период отпуска. Средний заработок рассчитывается так: сумма зарплат за последние 12 месяцев делится на количество рабочих дней, а полученный показатель умножается на число дней отпуска. Если сумма отпускных оказывается меньше последнего оклада работника, отпускные выплачиваются в размере последней зарплаты.

Председатель Государственной инспекции труда Фарман Зейналов отметил, что во время отпуска за работником сохраняются его должность, профессия и заработная плата, которая не может быть ниже установленного законом минимума.

"Новое изменение гарантирует, что отпускные не могут быть меньше последнего оклада работника.

Выплата среднего заработка за период отпуска регулируется статьей 140 Трудового кодекса. Согласно пункту 5 этой статьи, зарплата за отпуск должна быть выплачена не позднее, чем за три дня до его начала. Расчеты производятся исходя из дневного заработка, а не помесячно", - подчеркнул Фарман Зейналов.

Отметим, что даже если предприятие закрывается, это не освобождает работодателя от ответственности. В целом изменения позволяют рассчитывать отпускные более справедливо и прозрачно.