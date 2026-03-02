Ядерный объект в иранском Натанзе подвергся атакам

Ядерный объект в иранском Натанзе подвергся атаке.

Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Наджафи.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что "нет никаких признаков повреждений ядерных объектов Ирана".