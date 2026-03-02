https://news.day.az/world/1819398.html Ядерный объект в иранском Натанзе подвергся атакам Ядерный объект в иранском Натанзе подвергся атаке. Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Наджафи. Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что "нет никаких признаков повреждений ядерных объектов Ирана".
Ядерный объект в иранском Натанзе подвергся атакам
Ядерный объект в иранском Натанзе подвергся атаке.
Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Наджафи.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что "нет никаких признаков повреждений ядерных объектов Ирана".
