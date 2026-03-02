Искусство тара объединяет поколения азербайджанцев

В Детской школе искусств №3 имени Гюляры Алиевой при Бакинском городском управлении культуры состоялась встреча с директором Международного центра мугама, заслуженным артистом, послом культуры Узбекистана Сахибом Пашазаде, передает Day.Az.

Сахиб Пашазаде - известный тарист, внёсший значительный вклад в развитие азербайджанской музыки, в том числе мугама, и исполнительства на народных инструментах. В ходе встречи говорилось о его выступлениях на совместных концертах со всемирно известными дирижёрами и оркестрами - как в сопровождении симфонического оркестра, с сольными программами, так и в тандеме тар-нагара.

Мероприятие прошло в формате живого и содержательного интервью. Участники встречи задали артисту вопросы о международных и республиканских конкурсах и фестивалях, в которых он принимал участие, многолетней педагогической деятельности, а также о творческих планах и новых проектах.

В своём выступлении Сахиб Пашазаде рассказал об особом месте в азербайджанской национальной музыкальной культуре тара, включенного в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, о его значимости как одного из ведущих инструментов мугамного искусства и важности сохранения и передачи исполнительских традиций. Также он рассказал о том, что системная работа педагогов и активная концертная практика способствуют раскрытию творческого потенциала подрастающего поколения и формированию художественного вкуса у детей и молодёжи.

В рамках мероприятия была представлена концертная программа, в которой прозвучали музыкальные номера в исполнении преподавателей и учащихся школы. Выступления отличались искренним творческим настроем, наполнив зал атмосферой вдохновения.

В завершение встречи Сахибу Пашазаде от имени учебного заведения были вручены благодарственное письмо и памятный подарок.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.