Трамп раскрыл детали сроков операции США против Ирана

США рассчитывали устранить часть иранского руководства в течение двух-трех недель, однако все цели были достигнуты "за один день".

Как сообщает Day.Az, об этом изданию The Telegraph заявил президент США Дональд Трамп, комментируя ход операции против Ирана.

"Мы ожидали, что нам понадобится две-три недели, чтобы устранить часть руководства, но мы ликвидировали всех за один день. Это значительно опередило график", - сказал Трамп.

По его словам, изначально операция рассматривалась как четырехнедельная. Американский лидер также добавил, что, по его мнению, Иран "очень хочет заключить сделку". "Я сказал, что вам следовало сделать это неделю назад", - подчеркнул Трамп.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.