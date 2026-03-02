Четверо американских военных погибли в ходе операции против Ирана

Четверо американских военнослужащих погибли в ходе операции против Ирана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США.

"Четверо американских военнослужащих погибли в бою. Четвертый военнослужащий, получивший серьезные ранения во время первых атак Ирана, скончался от полученных травм.

Крупные боевые действия продолжаются, и наши усилия по реагированию продолжаются.

Личности погибших не разглашаются до истечения 24 часов после уведомления ближайших родственников" - говорится в заявлении.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.