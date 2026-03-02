https://news.day.az/world/1819430.html Правительство Ливана запретило военную деятельность «Хезболлы» Правительство Ливана запретило военную деятельность "Хезболлы". Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Al Arabiya, правительство запретило военную деятельность "Хезболлы" на всей территории страны. Ливан заявил о готовности возобновить переговоры с Израилем при международной поддержке и с участием гражданских экспертов.
Правительство Ливана запретило военную деятельность «Хезболлы»
Правительство Ливана запретило военную деятельность "Хезболлы".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Al Arabiya, правительство запретило военную деятельность "Хезболлы" на всей территории страны.
Ливан заявил о готовности возобновить переговоры с Израилем при международной поддержке и с участием гражданских экспертов.
