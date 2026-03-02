https://news.day.az/world/1819430.html

Правительство Ливана запретило военную деятельность "Хезболлы". Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Al Arabiya, правительство запретило военную деятельность "Хезболлы" на всей территории страны. Ливан заявил о готовности возобновить переговоры с Израилем при международной поддержке и с участием гражданских экспертов.