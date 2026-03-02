После закрытия кредита можно получить часть денег обратно

Погасившие кредит граждане могут вернуть часть уплаченной страховой суммы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, если при оформлении кредита была применена страховка жизни либо к кредитным документам был приложен и подписан страховой договор, после полного погашения задолженности возможно вернуть часть средств, уплаченных за страхование.

В таком случае 20% от внесенной страховой суммы удерживается в качестве комиссии, а оставшиеся 80% возвращаются клиенту.

Для этого гражданину необходимо обратиться в филиал банка, где был оформлен кредит, получить заявление у руководителя филиала, после чего обратиться в страховую компанию и подать аналогичное заявление. Таким образом можно вернуть 80% уплаченной страховой суммы.