Иран направил письмо международным организациям

Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи направил письмо международным организациям и министрам иностранных дел стран мира по поводу военных авиаударов США и Израиля по Ирану.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Ирана.

Согласно информации, в письме, адресованном Генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу, министр иностранных дел Ирана проинформировал Верховный комиссариат ООН и министров иностранных дел стран-членов о ситуации с военными авиаударами США и Израиля и о позиции Ирана.

Сейед Аббас Арагчи заявил, что 28 февраля было нанесено множество ударов по невоенным объектам в Иране, включая школы, больницы, спасательную технику и другие.

"В первый день израильских и американских атак на Иран в результате нападения на школу для девочек в Минабе, провинция Хормузган, погибли 165 учащихся. В Тегеране и Газвине также погибло много мирных жителей. 1 марта были атакованы здания иранского Общества Красного Полумесяца, три больницы в Тегеране, одна больница в Ахвазе и центры неотложной помощи в Сарабе, Чабахаре и Хамадане. 2 марта был обстрелян жилой район в Санандадже, число погибших и раненых устанавливается", - говорится в письме.

Министр иностранных дел Ирана призвал ООН, Совет Безопасности ООН и другие соответствующие международные организации принять серьезные меры в связи с этими атаками.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.