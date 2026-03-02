В Баку открылся очередной магазин SARA

В Наримановском районе Баку открылся очередной магазин производителя женской одежды SARA.

Как передает Day.Az, продукция SARA известна азербайджанскому потребителю с 1991-го года.

Все начиналось с производства нескольких моделей предлагаемых нетребовательному постсоветскому потребителю и приезжающим челнокам из республик Северного Кавказа.

На сегодняшний день SARA - это ежедневная работа над модельным рядом. Модели премиальной линии представлены на рынках стран Ближнего Востока и Европы.

С особой гордостью надо отметить, что с первого дня SARA позиционирует свою продукцию, именно как произведенную в Азербайджане, и хорошо узнается отечественными потребителями.

"Мы уверенно заявляем, что по разнообразию модельного ряда и качеству пошива бренд SARA успешно конкурирует с производителями из Турции и Европы. Продукция бренда SARA ориентирована как на массового потребителя, так и на клиентов с высокими требованиями к дизайну, качеству и уровню эксклюзивности, что отражается в формировании ассортимента с учетом запросов широкой аудитории", - подчеркивает производитель.