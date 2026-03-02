Главы МИД Азербайджана и Кувейта обсудили текущую ситуацию в регионе

2 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Государства Кувейт Шейхом Джаррахом Джабиром аль-Ахмедом аль-Сабахом.

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел, во время беседы обсуждалась напряженная ситуация в регионе.

Отмечается, что министры выразили серьёзную обеспокоенность продолжающимися военными столкновениями и подчеркнули, что ситуация создаёт серьёзные риски для региональной безопасности и стабильности.

Была подчеркнута важность снижения напряженности и необходимость активизации дипломатических инициатив для возвращения к переговорному процессу.

Министры также отметили необходимость соблюдения норм и принципов международного гуманитарного права, защиты гражданского населения и инфраструктуры.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.