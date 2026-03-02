Внедрение софинансирования в рамках ОМС в Азербайджане отложено до 2027 года

Совместное финансирование в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) будет осуществляться с 1 января 2027 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к закону "О медицинском страховании", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Напомним, что ранее этот срок составлял с 1 января 2026 года.

Следует отметить, что сумма совместного финансирования - это часть убытков или ущерба, причиненного в результате страхового случая, которая не покрывается обязательным медицинским страхованием и выплачивается застрахованным лицом.

Сумма совместного финансирования выплачивается застрахованным лицом непосредственно медицинскому учреждению, оказавшему медицинские услуги, или аптечной организации, выдавшей лекарства.

Размер страхового платежа, выплачиваемого медицинскому учреждению и фармацевтической организации органом (учреждением), определенным соответствующим исполнительным органом, уменьшается на сумму совместного финансирования.

При использовании медицинских услуг, непосредственно связанных со специализированным медицинским обследованием, без обращения за первичной медико-санитарной помощью, застрахованное лицо обязано уплатить сумму совместного финансирования.

Сумма совместного финансирования и случаи ее применения, за исключением указанного выше абзаца, определяются для медицинских услуг через пакет услуг, а для лекарственных средств - через "позитивный перечень".