Иран ударил по офису Нетаньяху

Иран нанес удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как передает Day.Az, об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР), ссылаясь на информацию агентства Fars в своем Telegram-канале.
"Офис израильского премьер-министра и штаб командующего ВВС Израиля были атакованы и серьезно повреждены иранскими вооруженными силами в ходе целенаправленных и внезапных ракетных ударов с использованием ракет "Хайбар" в рамках десятой волны атак", - говорится в заявлении КСИР.
О судьбе Нетаньяху на данный момент ничего не сообщается, израильские официальные лица пока не прокомментировали инцидент.
