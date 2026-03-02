Израиль атаковал дом и.о. верховного лидера Ирана

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали дом исполняющего обязанности (и.о.) верховного лидера Ирана Ализеры Арафи. Об этом в Telegram сообщил израильский "9 канал", передает Day.Az.

"ВВС Израиля атаковали дом временного и.о. верховного лидера Ирана Алирезы Арафи", - говорится в сообщении.

Как отметили журналисты, судьба временно исполняющего обязанности верховного лидера исламской республики остается неизвестной.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.