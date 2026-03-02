Назначен новый министр обороны Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил генерала Сейеда Маджида Ибн аль-Резу главой министерства обороны и поддержки вооруженных сил Ирана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации заместителя директора Службы связи и информации Администрации Президента Ирана Сейеда Мухаммеда Мехди Табатабаи в аккаунте в социальной сети "X".

Следует отметить, что до настоящего времени генерал Сейед Маджид Ибн аль-Реза занимал должность заместителя министра обороны.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.