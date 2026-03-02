Минобороны Азербайджана предупредило население

В Агдере будут уничтожены боеприпасы, непригодные к использованию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, в период со 2 по 6 марта на полигоне в Агдере с соблюдением правил безопасности будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.

"В связи со звуками взрывов призываем население не паниковать и обращаем внимание, что причин для беспокойства нет", - отмечается в сообщении.