Минобороны Азербайджана предупредило население
В Агдере будут уничтожены боеприпасы, непригодные к использованию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, в период со 2 по 6 марта на полигоне в Агдере с соблюдением правил безопасности будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.
"В связи со звуками взрывов призываем население не паниковать и обращаем внимание, что причин для беспокойства нет", - отмечается в сообщении.
