https://news.day.az/politics/1819491.html Али Асадов встретился с делегацией bp 2 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с делегацией компании bp во главе с исполнительным вице-президентом по добыче и операциям Гордоном Бирреллом.
Али Асадов встретился с делегацией bp
2 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с делегацией компании bp во главе с исполнительным вице-президентом по добыче и операциям Гордоном Бирреллом.
Как сообщили Day.Az в Кабинете Министров, в ходе встречи было выражено удовлетворение сложившимся долгосрочным взаимовыгодным партнерством между Азербайджаном и bp.
Отмечалось значение проектов, реализуемых bp в Азербайджане, а также были рассмотрены перспективные проекты, стоящие в повестке двустороннего сотрудничества.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре