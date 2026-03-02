Али Асадов встретился с делегацией bp

2 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с делегацией компании bp во главе с исполнительным вице-президентом по добыче и операциям Гордоном Бирреллом.

Как сообщили Day.Az в Кабинете Министров, в ходе встречи было выражено удовлетворение сложившимся долгосрочным взаимовыгодным партнерством между Азербайджаном и bp.

Отмечалось значение проектов, реализуемых bp в Азербайджане, а также были рассмотрены перспективные проекты, стоящие в повестке двустороннего сотрудничества.