Бахрейн обезвредил десятки иранских ракет и 59 беспилотников

Зафиксирована новая волна атак с применением баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, выпущенных Ираном в направлении Бахрейна.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило государственное информационное агентство Бахрейна.

Сообщается, что силы противовоздушной обороны Бахрейна успешно отразили атаку, перехватив и обезвредив 70 ракет и 59 беспилотников.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.