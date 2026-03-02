28 февраля бренд Adore торжественно открыл новый магазин в торговом центре Gəncə Mall.

Теперь широкий ассортимент парфюмерии и косметики Adore, а также современная концепция обслуживания доступны жителям Гянджи на 1-м этаже Gəncə Mall.

Основанный в 1999 году, ADORE за короткое время занял лидирующие позиции на рынке парфюмерии и косметики Азербайджана. Более 20 лет опыта, инновационная концепция продаж, высокие стандарты сервиса и особое внимание к гостям сделали бренд надежным адресом в мире красоты.

В честь открытия в магазине действуют скидки до 50%. Кроме того, при покупке на сумму от 50 манатов каждый покупатель получает шанс принять участие в специальной лотерее, где главным призом является *BYD Song Pro Plug-in Hybrid 2025.

Команда Adore приглашает всех жителей Гянджи посетить новый магазин и гарантирует теплый прием каждому гостю.

https://www.facebook.com/adore.perfumery.cosmetics

https://www.instagram.com/adore.perfumery.cosmetics/