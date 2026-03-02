Азербайджанский дзюдоист Омар Раджабли о победе в Ташкенте

Азербайджанский дзюдоист Омар Раджабли (81 кг), завоевавший золотую медаль на турнире серии Большой шлем в Ташкенте, нацелен на призовые места на предстоящем чемпионате мира в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен рассчитывает закрепить международный успех на домашнем татами.

"Наши цели очень велики. В Баку пройдет чемпионат мира. Постараемся добиться там еще более значимых результатов", - сказал Раджабли.

Дзюдоист также назвал соревнования в столице Узбекистана одним из сложнейших вызовов сезона из-за уровня участников:

"В Ташкенте выступали представители Японии, Грузии, ведущих стран Азии и Европы. Несмотря на серьезную конкуренцию в моем весе, мне удалось взять золото. Благодарю Федерацию дзюдо Азербайджана и свою семью за постоянную поддержку и мотивацию".

Напомним, что мужская сборная Азербайджана заняла первое место в общекомандном зачете турнира Большой шлем. Помимо Омара Раджабли, победителями соревнований стали Ахмед Юсифов (60 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг). Также на счету команды одна серебряная и две бронзовые награды.