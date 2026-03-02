Иран нанес удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии

Иран нанес удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии, атаковав крупнейшие нефтяные базы в стране.

Как передает Day.Az, кадры последствий атаки распространились в сети.

Сообщается, что Саудовская Аравия закрывает один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов - Рас-Танура - после удара иранского беспилотника. 