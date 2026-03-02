https://news.day.az/world/1819355.html Иран нанес удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии - ВИДЕО Иран нанес удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии, атаковав крупнейшие нефтяные базы в стране. Как передает Day.Az, кадры последствий атаки распространились в сети. Сообщается, что Саудовская Аравия закрывает один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов - Рас-Танура - после удара иранского беспилотника.
Иран нанес удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии - ВИДЕО
Иран нанес удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии, атаковав крупнейшие нефтяные базы в стране.
Как передает Day.Az, кадры последствий атаки распространились в сети.
Сообщается, что Саудовская Аравия закрывает один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов - Рас-Танура - после удара иранского беспилотника.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре