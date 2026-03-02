https://news.day.az/society/1819377.html С какими трудностями, по крупицам мы шли к победе - Гюльназ Исмаилова на платформе Baku Network - ВИДЕО С какими трудностями, по крупицам мы шли к победе. Как передает Day.Az, об этом сказала народная артистка Азербайджана, солистка Государственного академического театра оперы и балета, профессор Музыкальной академии Гюльназ Исмаилова в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".
С какими трудностями, по крупицам мы шли к победе - Гюльназ Исмаилова на платформе Baku Network - ВИДЕО
С какими трудностями, по крупицам мы шли к победе.
Как передает Day.Az, об этом рассказала народная артистка Азербайджана, солистка Государственного академического театра оперы и балета, профессор Музыкальной академии Гюльназ Исмаилова в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".
Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре