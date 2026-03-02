Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в ряд законов

Бюджетные организации будут представлять необходимые данные о государственном и сводном бюджетах в государственный орган через информационную систему "Цифровые государственные финансы".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменениях в закон "О бюджетной системе", утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменениям, в установленные данным законом сроки представление организациями, финансируемыми из государственного бюджета, информации, необходимой для подготовки проектов государственного и сводного бюджетов и показателей сводного бюджета, в орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, а также предоставление этим органом (учреждением) организациям, финансируемым из государственного бюджета, показателей государственного бюджета, распределения доходов и расходов и другой информации будет осуществляться через информационную систему органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти.

Президент Ильхам Алиев также утвердил изменения в законы "О бухгалтерском учете" и "О государственных закупках".

Согласно изменениям в закон "О бухгалтерском учете", поскольку информационная система "Цифровые государственные финансы" охватывает деятельность в сфере бухгалтерского учета (включая учет государственных финансовых и нефинансовых активов), в законе выражение "информационная система е-бухгалтерия" будет заменено на "информационная система органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти".

Кроме того, информационная система органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, будет обеспечивать ведение бухгалтерского учета субъектами бухгалтерского учета в электронном формате, а также составление и представление финансовой отчетности, включая объединенную (консолидированную) финансовую отчетность.

Согласно изменениям в закон "О государственных закупках", договор по соответствующим закупкам после подписания организацией-заказчиком через информационную систему органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, будет автоматически и немедленно передаваться на портал в соответствии с этим законом, а комиссия по закупкам опубликует соответствующую информацию на портале в течение 3 рабочих дней с даты вступления договора в силу.