Назначен новый посол Великобритании в Азербайджане В Азербайджане назначен новый посол Великобритании. Как сообщили Day.Az в посольстве страны в Баку, им стал Дункан Норман.
Назначен новый посол Великобритании в Азербайджане.
Как сообщили Day.Az в посольстве страны в Баку, им стал Дункан Норман.
Сменив на этом посту Фергуса Олда, Норман приступит к своим обязанностям в мае 2026 года.
Перед назначением послом в Азербайджане Норман занимал ключевые посты в МИД и других государственных органах, включая заместителя директора Национального секретариата безопасности и посла в Албании (2016-2021).
Он также работал в дипломатических миссиях в Дакке, Ереване, Эр-Рияде и на Британских Виргинских островах, а в МИД руководил отделами по Афганистану, Ближнему Востоку и кадровыми вопросами.
