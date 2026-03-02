Назначен новый посол Великобритании в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в посольстве страны в Баку, им стал Дункан Норман.

Сменив на этом посту Фергуса Олда, Норман приступит к своим обязанностям в мае 2026 года.

Перед назначением послом в Азербайджане Норман занимал ключевые посты в МИД и других государственных органах, включая заместителя директора Национального секретариата безопасности и посла в Албании (2016-2021).

Он также работал в дипломатических миссиях в Дакке, Ереване, Эр-Рияде и на Британских Виргинских островах, а в МИД руководил отделами по Афганистану, Ближнему Востоку и кадровыми вопросами.