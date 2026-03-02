В метро и автобусах Баку можно проехать за 1 гяпик

Первую поездку в метро и автобусе можно совершить всего за 1 гяпик.

Как передает Day.Az, для участия в кампании подходит любая банковская карта.

Однако обязательным условием является оплата картой Mastercard с использованием технологии NFC.

Согласно правилам, акция действует только по понедельникам. В этот день первая поездка при оплате картой обойдется в 1 гяпик, а последующие поездки будут рассчитываться по стандартному тарифу.

Отмечается, что срок проведения кампании составляет 2 месяца.

