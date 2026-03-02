Азербайджан и Молдова оценили новые возможности сотрудничества в энергетике

Между Азербайджаном и Молдовой обсуждены новые возможности сотрудничества в области природного газа и возобновляемой энергии.

Как передает Day.Az, об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети "X".

"Накануне заседаний Совета министров мы на встрече с министром энергетики Молдовы Дорином Жунгиету оценили новые возможности сотрудничества стран в области природного газа и возобновляемой энергии", - говорится в сообщении.

