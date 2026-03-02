Первой гостьей нового проекта MEMİM "Диалог об искусстве" стала народная артистка Тарана Мурадова

Первой гостьей нового проекта Научно-методологического и квалификационного центра культуры (MEMİM) Министерства культуры Азербайджана "Диалог об искусстве" стала проректор Бакинской хореографической академии (БХА), хореограф и педагог, народная артистка Тарана Мурадова, сообщает Day.Az.

Встреча прошла в Центральной художественной школе имени Гара Гараева. Мероприятие было организовано при поддержке БХА, Главного управления культуры города Баку, Азербайджанской государственной детской филармонии и Центральной художественной школы имени Гара Гараева.

На открытии директор MEMİM, доцент Вугар Гумбатов отметил, что цель проекта состоит в организации встреч известных деятелей культуры с учащимися художественных школ, действующих в столице и регионах, чтобы артисты могли делиться своими знаниями и опытом с молодыми талантами, обогащать художественный вкус молодого поколения и стимулировать их творчество.

Говоря о вкладе народной артистки Тараны Мурадовой в развитие хореографии в нашей стране, Вугар Гумбатов подчеркнул ее важную работу по воспитанию нового поколения хореографов.

Директор Центральной художественной школы, профессор Кенуль Гусейнова, отметила важность проекта и рассказала о творческом пути и педагогической деятельности известного хореографа.

Затем Тарана Мурадова поделились своим миром искусства танца, рассказала о вопросах преподавания и популяризации этой области. Также она затронула темы танцевальных костюмов, национальных элементов в них, подбора музыки и т. д. Мастер сцены выразила благодарность за приглашение на проект "Диалог об искусстве" и ответила на вопросы, представляющие интерес для аудитории.

На мероприятии, модератором которого выступил сотрудник MEMİM Ниджат Гасанзаде, танцевальные коллективы, состоящие из студентов Бакинской государственной академии искусств, Азербайджанской государственной детской филармонии, Центральной художественной школы имени Гара Гараева, художественных школ № 2 и № 4 имени Вагифа Мустафазаде, представили красочную программу.

