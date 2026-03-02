С водителей мопедов будут требовать водительские права

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям мопедов.

Как сообщает Day.Az, в обращении отмечается, что с 26 марта для управления мопедом будут обязательны водительское удостоверение категории "A1", свидетельство о регистрации транспортного средства и государственный регистрационный номерной знак.

"Учитывая, что до установленной даты осталось немного времени, лицам, желающим управлять мопедом, рекомендуется заранее обратиться в регистрационно-экзаменационные пункты по месту регистрации. Все процедуры применяются по единым правилам, обеспечивая гражданам удобное, эффективное и равное получение услуг. Просим лиц, намеренных управлять мопедом, учитывать установленный срок и своевременно выполнить предусмотренные законодательством обязанности, чтобы с указанной даты не быть привлеченными к административной ответственности".